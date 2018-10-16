Кардинальные перемены

Центральным персонажем «The Rookie» является Джон Нолан – среднестатистический житель Пенсильвании. Мужчина пытается развивать свой строительный бизнес и смотрит вперед с большой надеждой на лучшее будущее. Внезапно мир предпринимателя разрушается. Жена устает от бесконечного отсутствия супруга и уходит, а компания, приносящая доход, становится банкротом. Растерянный мужчина пытается найти новый смысл жизни, но, перебрав массу вариантов, он понятия не имеет, чем будет заниматься в дальнейшем. Став случайно свидетелем ограбления банка и проявив мужество в задержании преступников, бывший владелец строительной компании осознает, кем в действительности ему хочется быть. Джон поступает в полицейскую академию, чтобы со временем получить возможность работать в полиции офицером. Он убежден, что его честность и справедливость помогут ему на новой работе.

Не все так легко

В отличие от молодых людей, Джон в академии сталкивается с непониманием со стороны преподавателей и студентов. Многим сложно разобраться в том, что заставило взрослого мужчину выбрать такую сложную профессию. Однако, наш герой новобранец, не опускает руки. Он старается не давать фору остальным и найти способ доказать, что сумеет в будущем достигнуть определенных успехов. Сразу после выпуска трое выпускников академии попадают в одно из отделений Лос-Анджелеса. Люси Чен, Джексон Уэст и Джон Нолан рассчитывают сразу приступить к выполнению новых обязанностей, демонстрируя свою великолепную подготовку, ведь во время прохождения курсов у каждого из них были хорошие баллы. Руководитель отдела Уэйд Грей сразу дает понять, что Джону лучше оставить стремление стать полицейским и сконцентрироваться на чем-то более интересном. Сержант не видит в мужчине среднего возраста перспективного копа и с первых дней службы ищет способ подшутить над бывшим строителем. Однако к остальным Уэйд относится более мягко.

Начало трудного пути

Каждому новобранцу выделен свой наставник. Люси становится подопечной Тима Брэдфорда. Несмотря на свою привлекательную внешность, Тим оказывается достаточно строгим учителем. На каждом шагу он готовит для Люси разнообразные ловушки, стараясь научить быть всегда ко всему подготовленной. Джексона будет обучать Анджела Лопес. Она не слишком любит делиться историями о личной жизни и стремится больше думать о работе, чем отвлекаться на глупые разговоры о домашних заботах. С первых минут из-за чрезмерной общительности Джексона женщина-офицер начинает негативно к нему относиться. Нолану же достается скрытая Талия Бишоп. Эта девушка рассчитывает построить хорошую карьеру в полиции, поэтому предупреждает подопечного не делать никаких глупостей и прислушиваться к ее советам. Талия готова сделать из 45-летнего мужчины хорошего полисмена, но только в случае, если тот не станет мешать ей стремиться к достижению поставленных целей. Уже после первой рабочей смены троица будущих копов начинает иначе относиться к работе офицеров. Теперь у героев сериала «Новичок» появилась возможность лично оценить опасность, с которой сталкиваются офицеры патруля ежедневно на улицах мегаполиса. Сумеют ли новички привыкнуть к трудностям, когда ежедневно их жизнь подвергается риску?

Почему сериал стоит смотреть

Создатели проекта «Новичок» наглядно демонстрируют, что в любом возрасте не стоит бояться глобальных перемен. Именно на примере Джона Нолана демонстрируется, как мужчина средних лет достигает высоких результатов в полицейском участке, не обращая внимания на недовольства со стороны. Также авторы попытались передать, насколько опасна и ответственна работа американского копа. Благодаря гармоничному совмещению работы и личной жизни персонажей сериал хочется смотреть, не перематывая серии. Итак, подведем итоги:

Отличный актерский состав. Одну из ведущих ролей исполняет Нейтан Филлион, знакомый многим по проектам «Касл» и «Светлячок»; Интригующий и непредсказуемый сюжет. В сериале присутствует легкая доля юмора, которая добавляет легкости и позволяет отвлечься от напряженных моментов; Качественно поставленные сцены, сопровождающиеся подходящей музыкой и визуальными эффектами создают особую атмосферу во время сеанса. К одному из жирных плюсов можно отнести сцены со вставками из нательных камер. Это создает максимальную реалистичность; Профессиональная команда создателей. В работе над проектом задействованы настоящие профессионалы. Создателем выступает Алекси Хоули, на счету которого имеется пара успешных сериалов.

Доска почёта

Джон Нолан — добрый и отзывчивый человек. После развода с женой и краха строительной компании принял решение кардинально изменить жизнь. Он решает поступить в полицейскую академию и стать офицером. После завершения обучения попадает под начало офицера Бишоп.

Люси Чен — милая и отзывчивая 29-летняя девушка. Пошла против воли родителей и решила связать жизнь с полицией. С недовольством относится к своему инструктору Тиму Брэдфорду.

Джексон Уэст — сын командира Отдела Внутренних Расследований полиции Лос-Анджелеса, решивший пойти по стопам отца и многого достигнуть. Уже во время первого задания становится понятно, что Джексон боится выстрелов, а значит, работать в полиции он не сможет.

Тим Брэдфорд — перспективный офицер, который отказывается от повышений. У него грубый характер, но в тоже время он – отличный друг и достойный полицейский. В прошлом был женат на коллеге по работе, которая перешла в последующем черту закона и стала наркоманкой.

Уэйд Грей — строгий и рассудительный сержант. Старается контролировать все происходящее в отделении, но при этом в любой момент готов встать на защиту подчиненных.

Анджела Лопес — наставник Джексона. Является лучшей подругой Тима. Любит адвоката Уэсли. Мечтает в будущем стать детективом.

Талия Бишоп — хороший офицер, которой досталось готовить Нолана к работе в полиции. Усердно трудится ради карьерного роста. Мечтает стать начальником полиции.